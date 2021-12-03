Karabağ'da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni etkisiz hale getirildi - Haberler
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Karabağ'da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabağ'da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni asıllı bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni asıllı bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend ilindeki Azerbaycan Ordusu mevzilerinde nöbet tutan bir Azerbaycanlı askerin, yerel saatle 13.00 sıralarında Ermeni asıllı bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırganın Azerbaycan askerinin üzerindeki silahı almaya çatıştığı belirtilirken, askerin ilk olarak havaya uyarı ateşi açtığı daha sonra ise kendisini savunma amacıyla saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Olayla ilgili Rus Barış Gücü Komutanlığının ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin de bilgilendirildiği aktarıldı.

Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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