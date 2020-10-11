Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler
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Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler

11.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:44

Sugovuşan kentinden görüntüler Harap olan evlerden görüntüler Askerlerin evlerin duvarlarına "Karabağ Azerbaycandır " yazılı posterler asmaları Barajdan görüntüler SUGOVUŞAN - Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ele geçirilen Karabağ...

Sugovuşan kentinden görüntüler

Harap olan evlerden görüntüler

Askerlerin evlerin duvarlarına "Karabağ Azerbaycandır " yazılı posterler asmaları

Barajdan görüntüler SUGOVUŞAN - Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ele geçirilen Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler paylaşıldı.

Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler
Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler
Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler
Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler

Kaynak: Anadolu Ajansı

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