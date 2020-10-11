Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler
11.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:44
Sugovuşan kentinden görüntüler Harap olan evlerden görüntüler Askerlerin evlerin duvarlarına "Karabağ Azerbaycandır " yazılı posterler asmaları Barajdan görüntüler SUGOVUŞAN - Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ele geçirilen Karabağ...
Sugovuşan kentinden görüntüler
Harap olan evlerden görüntüler
Askerlerin evlerin duvarlarına "Karabağ Azerbaycandır " yazılı posterler asmaları
Barajdan görüntüler SUGOVUŞAN - Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ele geçirilen Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı