"Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı
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"Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı

15.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:44

Osmangazi Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin çektiği fotoğraflarla hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin çektiği fotoğraflarla hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindekilerin katılımıyla, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki serginin açılışı gerçekleştirildi.

Dündar ve katılımcılar daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Dündar, Karabağ'ın Türkiye'nin de desteğiyle 28 yıllık işgalden kurtulduğunu söyledi.

Karabağ'da kazanılan zaferin ardından bu fotoğraf sergisini açtıklarını ifade eden Dündar, "Orada yaşanan zulmü vatandaşlarımız gelip geçerken görsünler." dedi.

Serginin bir hafta boyunca açık kalacağı öğrenildi.

'Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından' sergisi açıldı
'Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından' sergisi açıldı
'Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından' sergisi açıldı
'Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından' sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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