Karabağ'a dönüşün hüzünlü hikayesinin anlatıldığı belgesel, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de yayınlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Karabağ'a dönüşün hüzünlü hikayesinin anlatıldığı belgesel, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de yayınlanacak

Karabağ'a dönüşün hüzünlü hikayesinin anlatıldığı belgesel, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de yayınlanacak
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

"Doğu'nun Kayıp Silütleri" belgeselinin, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 27 yıl önce Karabağ'daki evlerini terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkünün zafer sonrası doğduğu topraklara dönüş hikayesinin anlatıldığı "Karabağ" bölümü, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

"Doğu'nun Kayıp Silütleri" belgeselinin, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 27 yıl önce Karabağ'daki evlerini terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkünün zafer sonrası doğduğu topraklara dönüş hikayesinin anlatıldığı "Karabağ" bölümü, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

TRT Belgesel'den yapılan açıklamaya göre, dünya medyasından çok az basın mensubunun girebildiği Karabağ'da terk edilen, yıkılan evlerin, vurulmuş tankların ve sivillere zarar vermek için döşenen mayınların arasında önemli bir hikaye seyirciyle buluşacak.

"Doğu'nun Kayıp Silüetleri" adlı belgeselinin "Karabağ"ı anlatan yeni bölümü, 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Belgeselin konusu özetle şöyle:

"27 yıl önce Ermenistan saldırıları yüzünden Karabağ'daki köylerini terk etmek zorunda kalan Sevindik Mehmetov ve Sona Ferhatova, Azerbaycan ordusunun kazandığı zafer sonrası hasretle düşledikleri köylerini ilk kez görüyor. Köylerine ulaşan Sevindik Mehmetov ve Sona Ferhatova'nın karşılaştıkları manzara hiç de hayal ettikleri gibi olmuyor. Köylerinden geriye Ermenistan ordusunun bıraktıkları yıkıntıların kaldığını gören Mehmetov, gözyaşlarını tutamıyor ve o anlarda dilinden şu sözcükler dökülüyor: Bir insan bir insana bunu nasıl yapar?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabağ'a dönüşün hüzünlü hikayesinin anlatıldığı belgesel, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de yayınlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:33:43. #1.16#

title