Karabağ'a dönüşün hüzünlü hikayesinin anlatıldığı belgesel, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de yayınlanacak

"Doğu'nun Kayıp Silütleri" belgeselinin, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 27 yıl önce Karabağ'daki evlerini terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkünün zafer sonrası doğduğu topraklara dönüş hikayesinin anlatıldığı "Karabağ" bölümü, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

"Doğu'nun Kayıp Silütleri" belgeselinin, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 27 yıl önce Karabağ'daki evlerini terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkünün zafer sonrası doğduğu topraklara dönüş hikayesinin anlatıldığı "Karabağ" bölümü, 1 Mayıs'ta TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

TRT Belgesel'den yapılan açıklamaya göre, dünya medyasından çok az basın mensubunun girebildiği Karabağ'da terk edilen, yıkılan evlerin, vurulmuş tankların ve sivillere zarar vermek için döşenen mayınların arasında önemli bir hikaye seyirciyle buluşacak.

"Doğu'nun Kayıp Silüetleri" adlı belgeselinin "Karabağ"ı anlatan yeni bölümü, 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Belgeselin konusu özetle şöyle:

"27 yıl önce Ermenistan saldırıları yüzünden Karabağ'daki köylerini terk etmek zorunda kalan Sevindik Mehmetov ve Sona Ferhatova, Azerbaycan ordusunun kazandığı zafer sonrası hasretle düşledikleri köylerini ilk kez görüyor. Köylerine ulaşan Sevindik Mehmetov ve Sona Ferhatova'nın karşılaştıkları manzara hiç de hayal ettikleri gibi olmuyor. Köylerinden geriye Ermenistan ordusunun bıraktıkları yıkıntıların kaldığını gören Mehmetov, gözyaşlarını tutamıyor ve o anlarda dilinden şu sözcükler dökülüyor: Bir insan bir insana bunu nasıl yapar?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı