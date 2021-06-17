Karabacak: "Konyasporumuzun başarısı için hepimiz el birliği ile gayret edeceğiz"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 2021-2022 futbol sezonunda 100. Yılını kutlayacak olan Konyasporun başarısı için el birliğiyle gayret edeceklerini söyledi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 2021-2022 futbol sezonunda 100. Yılını kutlayacak olan Konyasporun başarısı için el birliğiyle gayret edeceklerini söyledi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ı ve toplantı halinde olan Esnaf Odaları Başkanlarını ziyaret etti. 6 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kongre sürecini tamamlayarak yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçen İttifak Holding Konyaspor Kulübü, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette başta Konyaspor olmak üzere spor alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Kongre sonrası hızlı bir şekilde yönetim yapılanmamızı oluşturarak güçlü ve Konyaspor sevdalısı bir yönetimle çok sevdiğimiz Konyaspor için yola çıktık. Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde hepimiz el ele vererek Konyaspor'umuzu en iyi noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu noktada esnaf odalarımızın, oda başkanlarımızın ve esnaf, sanatkarlarımızın desteği bizler için önemli bir güç olacak" dedi.

Yeni başkan ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Fatih Özgökçen başkanımıza ve yönetime görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2021-2022 futbol sezonunda 100. yılını kutlayacak olan Konyasporumuzun başarısı için hepimiz el birliği ile gayret edeceğiz. Kulüp yönetiminin alt yapıya daha fazla önem vermesini ve alt yapıdan yetişecek olan gençlerin her birinin birer yıldız olacağına inancımın tam olduğunu belirtmek istiyor, yeni yönetime ve Konyasporumuza başarılar diliyorum" dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra KONESOB toplantı salonunda gerçekleştirilen İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) toplantısında Oda Başkanlarıyla da bir araya geldi ve istişarelerde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı