Karabacak: 'Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabacak: "Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Karabacak:

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları çerçevesinde 84 oda başkanıyla birlikte Konyaspor Kulübünü ziyaret eden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "84 meslek odamız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımızla gururumuz Konyasporumuzun 100.

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları çerçevesinde 84 oda başkanıyla birlikte Konyaspor Kulübünü ziyaret eden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "84 meslek odamız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımızla gururumuz Konyasporumuzun 100. Yılında da yanında ve her daim destekçisiyiz" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve 84 oda başkanı Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaspor Kulübünü ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ve Konyaspor'un 100. yılında yapılması gereken konuların istişare edildiği toplantı sonrası Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanlarına isimlerinin yer aldığı takım formalarını hediye etti.

Programda bir konuşma yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "84 meslek odamız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımızla gururumuz Konyasporumuzun 100. Yılında da yanında ve her daim destekçisiyiz. Takımımızla ve sizlerle gurur duyuyoruz. Her bir oda başkanımıza isme özel forma takdim eden Başkanımız Fatih Özgökçen'e ve değerli yönetimine çok teşekkür eder, 100. yılımızda şampiyonluk temenni ettiğimizi belirtmek isterim" dedi.

Oda başkanlarını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgökçen ise; Konya'nın, Konyalı esnafların desteğinin önemine değinerek, "Sizlerin ve tüm esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. Oda başkanlarımızın ve esnaf sanatkarlarımızın duası bizleri için çok önemli. Dualarınızı ve desteklerinizi Konyaspor'umuzdan ve bizlerden eksik etmeyin" dedi. - KONYA

Karabacak: Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz

Karabacak: Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 'İşsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi mesleksizlik '

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: "İşsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi mesleksizlik "
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Yıldız Tilbe Beren Saat
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri Meral Akşener Mustafa Varank Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabacak: 'Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:15:15. #1.11#