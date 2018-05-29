Karaaslan ve Togar, Resim Sergisini Açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptı.

Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Meclis Üyesi Rahime Bilgin, AK Parti ilçe Başkanı Hayri Ağırlar, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat ve AK Parti Tekkeköy ilçe teşkilatı ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı okulun girişinde çiçeklerle karşılayan öğrenciler Karaaslan'ın etrafından bir an olsun ayrılmadılar.

"Emeklerine yüreklerine sağlık"

Öğrencilerin okullarda her alanda eğitim aldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Okullarımız artık çağın bilgi birikimi ve teknolojileri ile donatıldı. Eğitimlerin yanında el becerileri ve görsel sanatlarda da önemli gelişmeler oldu. Bu manada öğrencilerimizin hazırladığı böyle güzel ve özel çalışmaların ortaya konulduğu sergi açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte yapmak hem bize hem öğrencilerimize ayrı bir mutluluk ve heyecan kattı. Öğrencilerimiz duygu, düşünce ve hayallerini en güzel şekilde resmetmişler. Gerçekten çok becerikli öğrencilerimiz var. Onların yeteneklerini ortaya çıkartma öğretmenlerimize ve ailelerimize düşüyor. Öğrencilerimizin bir kez daha emeklerine yüreklerine sağlık. Bu güzel serginin açılışına katılan ve sergiyi açan Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a şahsım ve öğrenciler adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - SAMSUN