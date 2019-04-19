Karaaslan ve Demir: "Her Şey Samsunumuz İçin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'umuz için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Her şey Samsun için" mesajı verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve teşkilat üyeleri ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Çiğdem Karaaslan, vatandaşların taleplerine, eleştirilerine ve önerilerine hep birlikte kulak vereceklerini söyledi.

"Örnek bir seçim çalışması yaptık"

Yeni Genel Sekreter İlhan Bayram'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Mustafa Demir, "Hep birlikte hem çok güzel hem de nitelikli bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Bu kampanyadaki gayretlerinden dolayı Samsunumuz ve belediyemiz adına Çiğdem Karaaslan'a teşekkür ediyorum. Samsunumuzu yeni dönemde birlikte kalkındırmak için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Her şey Samsunumuz için" diye konuştu.

Yeni genel sekreter de katıldı

Başkan Mustafa Demir ayrıca, "Geçtiğimiz Perşembe günü mazbatamızı alarak görevimize başladık. Bu 1 hafta içinde gerek bilgilenmeler gerekse hayırlı olsun ziyaretleri oldu. Genel Sekreterimiz İlhan Bayram Bey de bugün görevine başladı. Kendilerine de 'hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Önemli bir zafer elde ettik"

Türkiye genelinde çok önemli bir zaferin altına imza attıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz hem mazbata hem de devir teslim töreninin ardından 'Bismillah' diyerek göreve başlaması noktasında bizler de Mustafa Demir'e 'hayırlı olsun' dileklerimizi iletmek için yanındayız. Gerek Türkiye genelinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 17 yıllık iktidarımız döneminde geçirmiş olduğumuz 15'inci seçimden yine böyle milletimizin teveccühü ile çıkak, yola hem analizleri yaparak hem de aynı zamanda büyük hedefimizden asla kopmayarak devam edecek olmanın bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda bizim yol göstericimiz."

"Samsun'u birlikte şahlandıracağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Samsun için planlanan hedeflere beraberce, elbirliği ve istişare ile hep birlikte yürüyeceklerini ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, "31 Mart'ta bir kere daha milletimizin büyük teveccühüne mazhar olduk. Hizmet yolunda adeta yeni bir sayfa açtık. Allah'ın izniyle ortak aklı ön planda tutarak ilimiz, hemşehrilerimiz için gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarındaki katkılarından dolayı Köktaş'a teşekkür eden Başkan Demir, "Seçim öncesi vaat ettiğimiz bütün projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Samsun'u daha ileriye taşımak için el ele gönül gönüle hizmetlere ara vermeden elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Samsun'u şahlanışa birlikte taşıyacağız. Seçim öncesi ve sonrası bizi yalnız bırakmayan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Minik Görkem'in Başkan Demir sevgisi

Samsun'da bedensel engelli 6 yaşındaki Görkem Kemal Bulut, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Erken doğumdan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle belden aşağısı tutmayan ve tekerlekli sandalyede hayatına devam eden 6 yaşındaki Görkem Kemal Bulut, babaannesi Halime Bulut ile birlikte Başkan Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Görkem Kemal Bulut, Başkan Mustafa Demir'den, 'Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı'nın portresi ve Başkan Mustafa Demir ile çektirdiği çerçeveletilmiş bir fotoğraf' istedi.

Görkem ile yakından ilgilenen Başkan Mustafa Demir, taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Başkan Demir ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da katılacağı bir iftar yemeğine Görkem'in de davet edileceğini açıkladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA