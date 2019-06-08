Karaaslan, vatandaşları köylerinde ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA