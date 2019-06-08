Karaaslan, vatandaşları köylerinde ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.
Kaynak: AA
İstanbul Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatının kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siyasetçileri sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler