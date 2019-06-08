Karaaslan, vatandaşları köylerinde ziyaret etti

Karaaslan, vatandaşları köylerinde ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA
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