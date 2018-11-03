Karaaslan: "Türkiye'de 'Ben Yaptım Oldu' Dönemi Kapandı"

İlkadım Belediyesince düzenlenen "Yerel Buluşmalar Toplantısı"na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'de masa başında karar alma devri, 'ben yaptım oldu' dönemi kapandı. Ortak akılla birbirimize sorarak ve birbirimizden öğrenerek adım atma devri açıldı" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından geleneksel hale getirilen "Yerel Buluşmalar Toplantısı" Ihlamur Cafe ve Restaurantta yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Birçok STK temsilci ve üyesinin katıldığı buluşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Nejdet Güneysu, İlkadım mahalle muhtarları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Tok: "Birlikteliğimiz güçlenerek büyüyor"

Konuşmasında katılımcıları selamlayarak gösterilen ilgiye teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Belediyemizin Yerel Buluşmalar adı altında gerçekleştirdiği bu güzel buluşmada sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Çünkü istişare halinde gerçekleştirilen hizmetler her zaman için çok daha verimli ve doğru hizmetler olur. Sivil toplum kuruluşlarımız bir anlamda bizlerin gönüllü danışmanları oluyor. İlçemizin ve şehrimizin sorunlarına çözüm yolları ararken meslek odalarından, derneklere konuyla ilgili hangi STK olursa olsun ayırt etmeden birlikte istişare ederek konuları masaya yatırıyoruz ve çözüm yollarını birlikte buluyoruz. Bir önceki belediye başkanlığımdan başlayan bu güzel birlikteliğimiz hamdolsun güçlenerek devam ediyor. Bugün de hafta sonu olmasına rağmen yoğun bir katılım ve ilgi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan Hanımefendi'nin de katılımları ile anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşamış olduk. Ankara'da bizleri en iyi şekilde temsil eden milletvekilimize kentsel dönüşüm konusunda verdiği mücadele için de ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahin: "Engelleri aşmak için el ele vermeliyiz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın güzel birliktelik ortamı için teşekkürlerini sunduğu konuşmanın ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Hafta sonu olmasına rağmen yoğun bir katılımın yaşandığı bu buluşmada olmaktan mutluluk duydum. Gerek hükümetimizin gerekse yerel yöneticilerimizin çalışmaları ile Samsunumuz çok iyi hizmetlere kavuşmuş ve kavuşmaya da devam etmektedir. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve STK temsilcilerimizle bir bu şehirde birlik ve beraberlik içersin de hareket edersek ve el ele verirsek aşamayacağımız bir engel olmayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karaaslan: "Bu güzel şehri geleceğe birlikte taşıyoruz"

Yaklaşan yerel seçimlerin de etkisiyle yoğun bir sürecin içerisine girdiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu güzel şehrin milletvekilleri ve Ankara'daki temsilcileri olarak her fırsat bulduğumuzda soluğu burada alıyoruz. İnanın yorulmak nedir bilmiyoruz. Bunu yaşarken hissediyoruz. Çünkü biz yorulmak, bıkmak, usanmak nedir bilmeyen bir liderle yürüyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı açılışını gerçekleştirdik. Bu Türkiye'yi geleceğe taşıyacak önemli yatırımlardan birisi. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak orada otururken duyduğum gururu anlatamam. Burada sivil toplumun daha önce hep devlete tehdit olarak algılandığı o eski Türkiye'yi hatırlayalım, varlığında şüphe edilen ve üzerinde hep nedense soru işareti olan sivil toplum bugün yönetim mekanizmasının merkezinde, fikri sorulan, fikrine kıymet verilen ve uygulanan bir sivil toplum-devlet ilişkisine evrildik. O yüzden sizler bu masanın etrafındasınız. İlkadım Belediyesi'ne ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. Bu toplantıyı önemsiyoruz çünkü Türkiye'de masa başında karar alma devri, 'ben yaptım oldu' dönemi kapandı. Ortak akılla birbirimize sorarak ve birbirimizden öğrenerek adım atma devri açıldı. Biz de öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN