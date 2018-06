Karaaslan: Türkiye Artık Mega Projelerle, Terörle Mücadeleyi Bir Arada Yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin artık mega projelerle ve terörle mücadeleyi aynı zaman diliminde başarıyla yürütebildiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kafede basın mensuplarıyla buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaaslan, Kandil harekatına değindi. Karaaslan, Türkiye'nin artık mega projelerle, terörle mücadeleyi aynı zaman diliminde yapabilme kabiliyetinde olduğunu ifade etti. Bunların hepsini başarı ile sürdürebildiklerini söyleyen Karaaslan, "Bu büyük bir özgüven ve güçle oluyor. Türkiye'nin belli dönemleri var, gücünü terörle mücadeleye harcamış, belli dönemleri var, kalkınmaya yönelik çalışmış belli dönemlerde maalesef hep seçimlerle gündemi yaşamış ve günlerini tüketmiş. Ama biz şu an hepsini bir arada yapabiliyoruz. Hamdolsun hepsini de başarı ile yürütüyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ TERÖRLE MÜCADELEDE DE SAMİMİYET İÇİNDE

Türkiye'nin sınırları dışındaki terörle mücadelesinin çok önemli olduğunu dile getiren Çiğdem Karaaslan, bu mücadelenin önemli bölümünü yerli ve milli savunma sistemleri ile yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni Türkiye'yi geçmişle ayıran en önemli özelliğin de yerli savunma sistemleri yoğun bir şekilde kullanılması. Terör örgütleriyle her ne olursa olsun, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle ilgili 2 şey yapıyoruz, birincisi dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz, ikincisi uzantıları ile hukukun önünde mücadele ediyoruz. Bu ikisi de çok önemli ve birbiri ile eş zamanlı yürütülmesi gereken mücadeledir. Zamanında teröre sırtını dayayan ve terörle işbirliği yapanların bugün bize 'Afrin'de ne işiniz var' diye soranlar, 4 bin 300 terörist orada etkisiz hale getirdik. Orada 'bu teröristlerin ne işi var' diye kendilerine sormalarını bekliyorum. Ayrıca binlerce TIR mühimmatın neden bizim sınırımızın yanı başına yığıldığını da sormalarını bekliyorum. Eğer bu soruları kendilerine sormuyorlarsa, Türkiye'de neden siyaset yaptıklarını kendilerine sormalarını bekliyorum. Ak Parti her konuda olduğu gibi, terörle mücadelede de büyük bir samimiyet içinde. Terör nereden beslenirse beslensin, hangi inançla olursa olsun ki; terörün asla dini olmaz, gerek sınırlarımızın içinde, gerek ötesinde, gerekse farklı coğrafyalarda terörle mücadelemiz sürecektir."

