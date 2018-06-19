Karaaslan: "Terörü Ülkemizin Gündeminden Çıkaracağız"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun programı kapsamında Bafra'da gün boyu gerçekleştirdiği esnaf ve fabrika ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Referansımız, ülkemize kazandırdığımız eserlerdir"

Pazar günü Türkiye'nin çok önemli bir seçime gideceğini hatırlatan Karaaslan, "Milletimizin kurduğu AK Partimize, girdiğimiz 12 seçimde verdiğiniz güçlü destekle 16 yıldır ülkemizi istikrarlı bir şekilde

yönetmeye devam ediyoruz. 2002'den önce ciddi siyasi ve ekonomik krizlerle baş başa kalan, adeta bir enkaz görünümündeki ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Bu büyüme yalnızca ekonomik sonuçlarıyla değil kültür alanında, sosyal politikalarla, sağlık ve eğitime yapılan yatırımlarla hepimizin hayatına dokundu. 16 yıllık birikimimizin üstüne yeni kazanımları ekleyeceğimiz, geleceğe dair çok önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğimiz, istihdam alanlarını daha da çeşitlendireceğimiz, yerli ve milli üretimi yaygınlaştıracağımız yol haritamızla yeniden milletimizin huzurundayız. Geçmiş 16 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser en önemli referansımızdır. 24 Haziran'da sizlerin desteğiyle güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız"

Kandil'de devam eden terörle mücadele operasyonuna da değinen Karaaslan, "40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, ocakları söndüren bölücü terörle gerçek anlamda mücadele edebilmek için güçlü olmak durumundayız. Terörle mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyor, güçlü devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Dün, 'Afrin'de ne işimiz var?' diyenler bugün aynı tepkiyi Kandil için vermeye başladılar. Birileri ne derse desin kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor, inşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak; terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

"24 Haziran seçimleri ile gücümüze güç katmalıyız" diyen Karaaslan, seçimlerden ne kadar güçlenerek çıkarsak, ülkemiz üzerinde kirli hesaplar yapan, milletimizi bölmeye çalışanlara da o denli güçlü bir cevap vermiş oluruz" görüşünü paylaştı. - SAMSUN