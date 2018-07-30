AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehit polisin kardeşinin düğününe katıldı.

Karaaslan, 2015 yılında Iğdır'daki terör saldırısında şehit düşen Samsunlu polis memuru Burak Zor'un kardeşi Eren Zor'un Samsun'un İlkadım ilçesindeki düğün törenine katılarak genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Şehidin kardeşi Eren ile Çağlayan ailesinin kızı Pelin'in düğün davetine iştirak ederek ailelere mutluluk dileyen Karaaslan, yaptığı konuşmada, "Vatan, istiklal ve istikbal için gözünü kırpmadan, kahramanca şehadete koşan yiğitlerin kıymetli aileleri aziz Türk milletinin emanetidir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin eli öpülesi anneleri bizim annelerimizdir, yüzünü asla yere eğmeyen, 'Vatan sağ olsun' diyen babaları bizim babalarımızdır, evlatları bizim canımızdan bir parçadır. Burak Zor kardeşimiz ve onun gibi nice yiğitlerimiz canlarını vatanımıza feda ederken millet olarak bizlere düşen en önemli vazife ailelerini yalnız bırakmamak, en zor günlerinde ve en güzel günlerinde onlarla birlikte olmaktır.

Bugün, şehidimizin kardeşinin dünyaevine adım attığı mutlu gününde yanlarında olmak, heyecanlarını paylaşmak bizim için tarifsiz bir mutluluk."

Düğün merasimine AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay da katıldı.