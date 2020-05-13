Karaaslan: "Samsun'u 2023 ve ötesine en güçlü şekilde taşıyacağız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ev sahipliğinde Samsun'daki ulaştırma ve altyapı projelerinin ele alındığı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ev sahipliğinde Samsun'daki ulaştırma ve altyapı projelerinin ele alındığı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

"Samsun'un, potansiyelini daha etkin kullanması için çalışmaya devam ediyoruz"

Samsun'un kara, deniz, hava ve demiryolu gibi alternatifli ulaşım modu, limanları, uluslararası lojistik merkezi ve ulaşım altyapısıyla önemli bir avantaja sahip olduğunu belirten Karaaslan, "Coğrafyasıyla merkez konumda bulunan Samsunumuzun bu kimliğinin daha da öne çıkması için ulaştırma imkanlarının gelişmesi çok önemlidir. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AK Parti İl Başkanımız ile ortak akıl ve istişareyle çalışıyor; Samsun'un, hinterlandındaki gücünün artmasını hedefliyoruz. Samsun'umuzu 2023 hedeflerine ve ötesine en güçlü şekilde taşımak için potansiyelini etkin kullanması adına çalışmaya devam ediyoruz" görüşünü paylaştı.

Modernizasyonu gerçekleştirilen Tarihi Samsun-Sivas Kalın Demiryolu Hattı'nda ilk yük treni deneme seferlerinin 4 Mayıs'ta başladığını anımsatan Karaaslan, "Ülkemizin en büyük modernizasyon projesi ile eski rayların tamamı yenilendi, seyahat süresi 3 saatten fazla kısaldı, hat kapasitesi yüzde 50 arttı. İç Anadolu'yu Samsun limanına ulaştıran bu hat ticaretin daha da gelişmesine önemli katkı sunacak, ticari taşımacılık ivme kazanacak. Bu vesileyle Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Havza-Vezirköprü bölünmüş kara yolu yapım ihalesi yarın gerçekleşecek"

Kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin ulaştırma ve iletişim sektörü olduğunu belirten Karaaslan, "Bu nedenle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti olarak ulaştırma ve altyapı alanına özel önem veriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen toplantıda şehrimizin ulaştırma ve altyapıya dair taleplerini iletme imkanı bulduk. Toplantıda Samsunumuzun şehir içi ve şehirlerarası ulaşımında yaşanan aksaklık ve eksiklikleri giderme, geliştirme yolunda devam eden çalışmalarımızı ve yeni projeleri değerlendirdik. Bir süredir çözüm bekleyen en önemli meselelerden biri olan ve yakından takip ettiğimiz Havza-Vezirköprü bölünmüş kara yolu yapım ihalesi yarın gerçekleşecek. Havza ve Vezirköprü ilçelerimiz ile Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Başkanı Ersan Aksu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA