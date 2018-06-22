Karaaslan: "Önümüzdeki Süreçte Terör Belasından Kurtulacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kandil'de, terörün bize tehdit hale geldiği her bölgede TSK, yerli ve milli savunma sistemlerimiz ile terörle mücadele ediyor. Türkiye, ay-yıldızlı bayrağı terörün yuvasını temizleyerek dalgalandırıyor. Önümüzdeki süreçte terör belasından kurtulacağız." dedi.

Karaaslan, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Terörle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Karaaslan, Türkiye'nin güçlü olmasının terörle mücadelede de etkin rol oynadığını söyledi.

Büyük ve güçlü olma iddiasının tek başına sorunları çözebilme yeteneğine sahip bir ülkeyi ifade etmediğini dile getiren Karaaslan, "Büyük ve güçlü ülke olmak, aynı zamanda içinde bulunduğun coğrafyaya, hatta dünya meselelerine olan ilgi ve onların çözümüne yönelik iddiası ile de ölçülür. Türkiye büyük ve güçlü ülke olduğunu bu anlamda her platformda dünyaya göstermeye devam etmektedir. Bugün kendi sınırları içimizde yaşadığımız hadiseler ve olumsuzluklardan Türkiye olarak hep güçlenerek çıktık." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içine yerleşmiş hainlerin temizlenmesinin hemen arkasından, TSK'nın gücüne güç kattığı bir operasyonla Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiğine işaret eden Karaaslan, "Bu çok önemliydi ve dünyaya güçlü bir mesajı da içinde barındırıyordu. Arkasından Afrin operasyonu ile bunu genişlettik. Bana göre dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit, küresel terör tehdididir. Dünyanın en büyük sorunlarından biri terör, bir diğeri de göçtür. Bu ikisi birbirini tetikleyen unsurlardır. Dünyanın baş başa kaldığı sorunlarla Türkiye olarak çok güçlü şekilde mücadele veriyoruz. Sadece kendi sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın hemen dışında, aynı zamanda küresel barış için de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, muhalefet partilerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Muhalefet partilerinin düne kadar, 'Afrin'de ne işiniz var?' sözünü unutmuyoruz. 'Kandil'e giremez' dediklerini de unutmuyoruz. Bunu daha birkaç gün önce söylediler. 'Afrin'de ne işiniz var?' diyenlerin bugün dönüp kendilerine, 'Biz Afrin'e girmeseydik ne olurdu?' diye sormalarını bekliyoruz. Sınırlarımızın hemen ötesindeki terör kuşatması altındaydık. Binlerce kargo uçağı ile oralara mühimmat sevk edildi. Biz dünyanın süper güçlerin konumlandığı coğrafyada arayı yarmak suretiyle Afrin'de 4 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. Kandil'de, terörün bize tehdit hale geldiği her bölgede TSK, yerli ve milli savunma sistemlerimiz ile terörle mücadele ediyor. Türkiye, ay-yıldızlı bayrağı terörün yuvasını temizleyerek dalgalandırıyor. Önümüzdeki süreçte terör belasından kurtulacağız."

İYİ Parti Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer'in vefatı

Aday tanıtım toplantısına katılmak için yaklaşık 25 gün önce Samsun'dan Ankara'ya giderken Kırıkkale'de trafik kazası geçiren İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömür Süslü ve Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer'in yaralandığını hatırlatan Karaaslan, şunları söyledi:

"İbrahim Özyer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Hepimiz farklı partilerde siyaset yapıyoruz ama insanlığımız her şeyden önce gelir. İbrahim beyin vefatı nedeniyle çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Ömer Süslü Bey de tedavi görüyor, ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir an önce sağlığına kavuşur ve inşallah siyasi yaşamına geri döner."