Karaaslan : "(Mhp Grup Başkanvekili Usta'nın Fetö'yle Ilgili Açıklaması) Isim Bilen Açıklasın.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, FETÖ'yle ilgili açıklamasına ilişkin, "İsim bilen açıklasın. Açıklamamak da bunun bir parçası olmaktır. Eğer birisi eminse, belgesi varsa mutlaka bunu açıklamalı." dedi.



Karaaslan, Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.



AK Parti'nin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatan Karaaslan, AK Parti iktidarı olarak şehircilik anlamında önemli işler yaptıklarını, Türkiye'nin 2023 hedefi varsa her şehrin de 2023 hedefi olması gerektiğini söyledi.



Şehirlerin sahip olduğu bütün değerlerin geleceğe taşınmasından sorumlu olan iradenin ve ekibin bir parçası olduklarını belirten Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bundan sonra şehirle ilgili önemli kararlarda, eskiden olduğu gibi bir anda anlık kararlar almak mümkün olmayacak. Bundan sonra o şehrin dinamik yapısı içinde katılımcı bir modelle şehir biraz oturup bunu konuşmalı, tartışmalı. Kentsel dönüşümde sıkıntı şudur, genel olarak kentsel dönüşüme ilk başta hep tepki vardır. Başta bir direnç oluşur ama o direnç güvenli bir iş ortaya çıkarsa daha sonra talebe dönüşür. Şimdi biz Türkiye'de bunu yakaladık."



"Kimlikli şehir" konusunda çok önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karaaslan, "(Çocuk dostu şehir), 'doğa dostu şehir', 'sanat dostu şehir' bunlar hep çalışma başlıklarımız arasında. Özellikle son 15 yılda yaşam standartları çok yükseldi. Bu beklentileri artırdı." ifadelerini kullandı.



MHP Grup Başkanvekili Usta'nın FETÖ'yle ilgili açıklaması



Bir basın mensubunun, "MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, basın açıklamasında, FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele edilmediğini ve bir kaç isim bildiğini söyledi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Karaaslan, şöyle yanıt verdi:



"İsim bilen açıklasın. Açıklamamak da bunun bir parçası olmaktır. Eğer birisi eminse, belgesi varsa mutlaka bunu açıklamalı. Bunu, kamuoyuna kısa demeçler verip geri çekiliyorsa bu doğru bir yaklaşım değil. Hepimiz bir mücadelenin içindeyiz. Bırakın milletvekilini, vatandaş olarak herkesin bildiği ne varsa bunu gidip yetkili kurumlara açıklamak gibi bir sorumluluğu var. Devletin tüm kanallarına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Burada bildiği bir şeyi açıklamıyorsa eğer gerçekten büyük bir yanlıştır."



Çiğdem Karaaslan, FETÖ ile mücadelede çok kararlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tehlike büyük ve tehlike henüz geçmedi. Dolayısıyla bu geçmeyen tehlikeyle birlikte hepimiz günlük hayatımıza döndüysek bugün normal şartlarda işimize, gücümüze, okulumuza, evimize... Yani hayatı sanki 15 Temmuz öncesi gibi normalleştirdiysek, aslında bu tehlikenin bittiği anlamına gelmiyor. O nedenle biz 15 Temmuz günü, bu yıl dönümünde dünyaya olan mesajı tekrar çok güçlü bir sesle vermeliyiz. Bu herhangi bir anma töreni falan değil. Bu mesele milletin, memleketin meselesidir ama dünyaya dönüp bir şeyler söylemek zorundayız. Biz o gece ne yaşadığımızı çok iyi biliyoruz."