Karaaslan: "Kavak Aklına Koyduğunu Yapar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Kavak aklına koyduğunu yapmak için iradesini ortaya koyan bir ilçe" dedi.

Beraberinde AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri ile Kavak'a gelen AK Karaaslan, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Sarıcaoğlu, geçmiş beş yılda AK Belediyecilik anlayışı ile ilçede gönüllere dokunduklarını söyledi. Elde edilen başarının müşterek bir çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, "Beş yıl halkımızla iç içe olduk. Gönüllere dokunduk. Seçim çalışmalarımızda da teşkilatımızla da el ele verdik" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu ise Kavak'ta elde edilen başarıdan dolayı Başkan Sarıcaoğlu'nu ve parti teşkilatını kutladığını ifade ederek, başarıda katkısı olan herkesi tebrik ettiğini söyledi.

MHP Kavak ilçe Başkanı Cahit Kamber ile Belediye Meclis Üyeleri ve partililerin katıldığı ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendiren Karaaslan da, AK Parti olarak seçimlerde güzel sonuç aldıklarını ve halkın yine tercihini AK Parti'den yana kullandığını kaydetti. Karaaslan, Samsun'da kaybedilen İlkadım ve Atakum ilçelerini de teşkilatlarla derinleşmesine ele aldıklarını da aktardı.

"AK Parti'de dayanışma ruhu var"

Kavak'ta güç birliği içinde yapılan seçim çalışması ile güzel bir başarı elde edildiğini vurgulayan Karaaslan, "Kavak'ta güzel bir çalışma yürütüldü ve farkla seçim alındı. İşte biz bu birliktelik ile sorunlarımızı aşıyoruz. Onun için güçlü bir teşkilatız. Sorunlarımız olduğunda genel merkezimiz arkamızda. Kavak Başkanımız Sarıcaoğlu ile çok güzel hizmetlere kavuşacak. Kavak aklına koyduğunu yapmak için irade ortaya koyan ve bunu takip eden bir azme sahip. Bizlerde bu ilçenin hakkını vermek zorundayız. Bundan sonra önümüzde seçim yok. Önümüzdeki 4,5 yıl halkımızın bizden olan beklentilerini yerine getirme dönemi. Doğalgazın da ilçeye gelmesi hem istihdamı hem de mevcut yatırımları daha da artıracaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA