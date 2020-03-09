Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri 24 Mart Salı günü belli oluyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri 24 Mart Salı günü belli oluyor.



Şehrin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşarak yeşil içinde vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Karaaslan Hobi Bahçesi'nin dönemsel olarak kiralanması için kayıtlar Karatay Belediyesi Hizmet Masasına yapılabiliyor. Karatay'da ikamet etmek şartı ile vatandaşlar Karaaslan Hobi Bahçelerine başvuru için gerekli olan dilekçe, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi ile Karatay Belediyesi Hizmet Masası'na 13 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Hobi Bahçelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, şartname ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi almak için www.karatay.bel.tr adresinden de bilgi alabiliyor. 570 bahçeden 72'si şehit ve gazi aileleri için tahsis edilirken, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri 24 Mart Salı günü noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Karaaslan Hobi Bahçeleri'ni 250 parselden 570 adet parsele yükselttiklerini kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dönemsel olarak kiraladıkları 570 bahçenin şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyen vatandaşların adresi olacağını belirtti.



Şehit yakınları ve gaziler için 72 parsel ayrıldı



Başkan Hasan Kılca, 24 Mart Salı günü noter huzurunda kura ile çekiliş yapılarak bahçelerin yeni sahiplerinin belirleneceğini söyledi. Bu toprakları vatan yapan şehitlerin yakınları ve gaziler için ufak da olsa bir katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda şehit ve gazi yakınları için 72 adet Hobi Bahçesi ayırdıklarını kaydetti.



İnsan odaklı proje ve yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hobi bahçelerini bu kapsamda çok önemsedikleri ifade ederek, "Hobi Bahçelerimizden faydalanan vatandaşlarımız, hem çocuklarıyla birlikte toprakla buluşuyor, hem şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıyorlar hem de bahçelerinde üretim yaparak kendi meyve ve sebze ihtiyaçlarının bir kısmını da karşılamış oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mutlu eden ve onların yaşamını kolaylaştıran her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hemen karşıda bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz de 431 parselden oluşuyor. Toplamda bin 1 adet hobi bahçesiyle Konya'nın en büyük Hobi alanıyla Karataylı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA