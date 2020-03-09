Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor - Haber
Karatay, Konya, Güncel

Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri 24 Mart Salı günü belli oluyor.

09.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:56
Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri 24 Mart Salı günü belli oluyor.


Şehrin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşarak yeşil içinde vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Karaaslan Hobi Bahçesi'nin dönemsel olarak kiralanması için kayıtlar Karatay Belediyesi Hizmet Masasına yapılabiliyor. Karatay'da ikamet etmek şartı ile vatandaşlar Karaaslan Hobi Bahçelerine başvuru için gerekli olan dilekçe, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi ile Karatay Belediyesi Hizmet Masası'na 13 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Hobi Bahçelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, şartname ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi almak için www.karatay.bel.tr adresinden de bilgi alabiliyor. 570 bahçeden 72'si şehit ve gazi aileleri için tahsis edilirken, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri 24 Mart Salı günü noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Karaaslan Hobi Bahçeleri'ni 250 parselden 570 adet parsele yükselttiklerini kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dönemsel olarak kiraladıkları 570 bahçenin şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyen vatandaşların adresi olacağını belirtti.


Şehit yakınları ve gaziler için 72 parsel ayrıldı


Başkan Hasan Kılca, 24 Mart Salı günü noter huzurunda kura ile çekiliş yapılarak bahçelerin yeni sahiplerinin belirleneceğini söyledi. Bu toprakları vatan yapan şehitlerin yakınları ve gaziler için ufak da olsa bir katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda şehit ve gazi yakınları için 72 adet Hobi Bahçesi ayırdıklarını kaydetti.


İnsan odaklı proje ve yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hobi bahçelerini bu kapsamda çok önemsedikleri ifade ederek, "Hobi Bahçelerimizden faydalanan vatandaşlarımız, hem çocuklarıyla birlikte toprakla buluşuyor, hem şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıyorlar hem de bahçelerinde üretim yaparak kendi meyve ve sebze ihtiyaçlarının bir kısmını da karşılamış oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mutlu eden ve onların yaşamını kolaylaştıran her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hemen karşıda bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz de 431 parselden oluşuyor. Toplamda bin 1 adet hobi bahçesiyle Konya'nın en büyük Hobi alanıyla Karataylı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Levent Can Haluk Levent Müslüm Gürses Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:28:39. #1.14#