Karaaslan: "Dolarla Kurulan Oyunu, Doları Bozdurarak Bozarız"

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 77. İl Danışma Kurulu Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, bugünden itibaren yerel seçim çalışmalarına başladıklarını, seçimlere kadar girilmedik ev bırakmadan çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise Türkiye'nin ekonomik bir savaş içerisinde olduğunu, bu savaştan bir ve beraber olarak çıkılacağını ifade etti. Ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir ekonomik savaşın içerisinde olduğunu ifade eden Çiğdem Karaaslan, "Yaşanan bu ekonomik savaşın dolarla filan bir ilgisi yok. Biz bu ülke için, özgürlük, demokrasi için canından vazgeçmiş bir ülkeyiz. Kimse bizi tehdit etmesin. Bizi, dolarla, parayla, ekonomiyle korkutamayacaklarını aslında 15 Temmuz akşamı anlamaları gerekiyordu. Hala bizi tanımakta zorluk çekiyorlar. Bu aziz milletin gözü karardığında canından bile vazgeçtiklerini görmeleri gerekiyordu. O yüzden bugün yaşananlar dünyadaki herhangi bir ülke için bir şey ifade edebilir. Büyük ve güçlü Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün biz bize yapılan bir saldırı varsa yine tek yürek olmasını biliriz. Dolarla kurulan bu oyunu, dolarları bozdurarak bozarız. Biz son dönemlerde oyun bozmaya çok alıştık. Bize oyun kuranları, masa başında oturup Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışanların oyununu çok bozduk. Bizi terörle ve teröre verdiğimiz mücadeleyle kısıtlamaya çalıştılar. 'Yapmayın, gitmeyin, ne işiniz var' dediler. Durmadık. Bizi, ülkemizi tehdit eden unsurlarla mücadele noktasında kısıtlamaya çalıştılar. Sadece bugün değil Adnan Menderes zamanından beri bizi kısıtlamaya çalıştılar. O günden bu güne çok şey değişti. Türkiye'nin bugün kazandığı özgüvene baktığımız zaman değişen sistemimizle birlikte dünyaya teknoloji üretme ve satma noktasındaki iddiamıza bakıldığında geçmişimize dönüp, 'ne değerli ve kıymetliymişiz' diye bir millet var karşılarında. Saat vermişler, 'şu saate kadar şöyle yapın böyle yapın' demişler. Vallahi bu millete artık sökmez. Bizler de o yüzden işimize gücümüze bakıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yaşadığı badirelere rağmen büyük bir ekonomik gelişim gösterdiğinin altını çizen Karaaslan şunları söyledi:

"Bugün ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın huzura, güvene, hukuka ve adalete her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. O yüzden bütün yetkililerin ağızlarından çıkan her söze, bir sonraki etapta nelere mal olacağına çok iyi düşünerek söylemesi gerekiyor. Her düşündüğünüzü söylediğiniz bir platform değildir siyaset ya da yöneticilik. Türkiye 2014-2017 yılları arasında AB yüzde 2.2 büyürken, biz ise yüzde 5.5 büyüdük. 2018 yılının ilk çeyreğinde 7.4'lük bir büyüme oranıyla birlikte dünya rekoru kırdık. OECD ülkeleri arasında Avrupa'da 1., dünyada 2. büyüyen ülke olduk. Bunu bütün badirelere rağmen başardık. O yüzden biz inanıyoruz. Bizim önümüzde liderimiz, arkamızda milletimiz var. Hamdolsun bize hiçbir şey olmaz. Bunu biliyoruz. Geleceğe bu kadar büyük bir güvenle yürüyen AK Parti kadroları olarak bizler bugün Türkiye'nin bu anlamdaki iradesini destekleyen siyasi partiler açıklama yaptılar. Bir de ana muhalefet partisine bakın. Türkiye'de iktidara gelmek için gayretleri olmayanların kendi içlerinde iktidara gelmek için ne büyük bir gayret gösterdiğine şahitlik ediyorsunuz. Onların kendi meseleleri kendilerine yetiyor. Böyle gözlemliyoruz. Ama Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusu olduğunda Türkiye'yi ancak tek yürek olduğumuzda üzerinden gelebileceğimiz badireler yaşadığımızda işte o zaman ne farklılıklar ne ayrılıklar ne gayrılıklar değil, bizi biz yapan daha sıkı sarılma zamanıdır."

Toplantının sonunda il ve ilçe teşkilatı mensuplarına başarı belgeleri verildi. Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.