Karaaslan Davet Etti, Başbakan Samsun'a Geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın daveti üzerine Samsun'a geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bugün, 24 Haziran seçimleri için Kars ve Ardahan'a gelen Başbakan Yıldırım'ın mitingine katıldı. Burada Karaaslan, Samsunluların Başbakan Binali Yıldırım'ı çok özlediğini ve Samsun'da kendilerini görmekten mutlu olacaklarını ifade ederek, Başbakan Yıldırım'ı kente davet etti.

Seçim çalışmaları nedeniyle il il gezen Başbakan Yıldırım, 12 Haziran'da Amasya programının ardından Samsun'a gelerek sahurda vatandaşlarla buluşacak.

Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olan Sayın Binali Yıldırım'ı Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Sayın Başbakanımızı Kars mitinginde Samsun'a davet ettim. Sayın Başbakanımız, 'Samsun'a mutlaka geleceğim' dedi. Biz de Başbakanımızı Samsun'da bir sahur programında ağırlamaktan onur duyacağız. Başbakanımızla 12 Haziran'da Samsunluları buluşturmak için hemen hazırlıklara başladık" dedi. - SAMSUN