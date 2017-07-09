Karaaslan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:"Hepimiz bir mücadelenin içerisindeyiz, hepimiz bu mücadelenin bir parçasıyız. Vatandaş olarak herkesin ne bildiği varsa, bunları yetkililere bildirme sorumluluğu vardır.



SAMSUN - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Hepimiz FETÖ ile mücadele içerisindeyiz, hepimiz bu mücadelenin bir parçasıyız. Vatandaş olarak herkesin ne bildiği varsa, bunları yetkililere bildirme sorumluluğu vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Atakum ilçesinde Çakırlar Korusu'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Gündem hakkında açıklamalarda bulunan Karaaslan, çevre ve diğer konular hakkında bilgiler verdi.

"Birisi bir şeylerden eminse, belgesi varsa mutlaka bunu açıklamalı, aksi kabul edilemez"

MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın, "Ben Samsun'daki FETÖ'cüleri biliyorum, gelip bana sorsunlar" sözleri üstüne gelen soruları cevaplayan Çiğdem Karaaslan, kimsenin bilgi saklamadan gerekli mercilere bilgi ve belgeleri aktarması gerektiğinin altını çizerek, "Birisi bir şeylerden eminse, belgesi varsa mutlaka bunu açıklamalı. Bunları bilip de, kapalı kapılar arkasında tutup, kamuoyuna çıkıp kısacık demeçler veriliyorsa bu doğru bir yaklaşım değil ve kabul edilemez. Hepimiz bir mücadelenin içerisindeyiz, hepimiz bu mücadelenin bir parçasıyız. Vatandaş olarak herkesin ne bildiği varsa, bunları yetkililere bildirme sorumluluğu vardır. Casusluk faaliyetleriyle devletin tüm kanallarına sızmış terör örgütünden bahsediyoruz. Burada bildiği bir şeyi açıklamıyorsa bu gerçekten büyük bir yanlıştır. Bizim hiçbir şeyden çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; kardeşiniz, çocuğunuz dahi olsa, kim olursa olsun bu bir mücadeledir. Burada devlet, millet ve bayrak öncelikliyse eğer, herkesin öyle tavır alması gerekir. Biz 17-25 aralıktan sonra FETÖ ile etkileşimin devam etmesini 1. kriter olarak benimsedik. Ona göre seçimlerimizi yaptık. Dolayısıyla biz büyük oranda bu temizliği en önce başlatanlarınız. Bugün herkesin bayrak, devlet, millet temelinde meseleye bakması gerekir. Bu, siyasi bir meselenin parçası olamayacak kadar büyük bir konudur" diye konuştu.

"Türkiye gibi şehirlerin de 2023 hedefi olmalı"

Çevre ve şehircilik anlamındaki düşüncelerini de belirten Karaaslan, şunları söyledi:

"Şehircilik anlamında yavaş gittik veya hiçbir şey yapmadık demek doğru olmaz, haksızlık olur. Şehircilik anlamında çok büyük işler yaptık. Türkiye'de çok büyük bir konut sorunu ve talebi vardı. Biz bunu çok büyük hamlelerle gerçekleştirdik. Türkiye'de hayali bile kurulamayacak, rüyasında görse bile inanamayacak birçok kişinin ev sahibi olmasını sağladık. Bizim işin felsefesine, derinliğine ve bundan sonraki gidişatına göre yeni bir şeyler söylememiz gerekir. Bu, bugün bu iktidar ve irade varken olmazsa bundan sonra da olması pek mümkün görünmüyor. Türkiye'de alışıla gelmiş olumsuz gidişatın kırılma noktasını yaşamaya başlıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın da dikey yapılaşma konusundaki çıkışları bellidir. Cumhurbaşkanımız, yatay yapılaşmaya geçilmesi, yeşil alanların çoğaltılması, otopark sorununun çözülmesiyle ilgili ciddi birikime sahiptir ve bize yol gösterir. Ben şehircilik ile ilgili politikaların oluşturulduğu AK Parti Genel Merkezi'ndeki birimin başındayım. Bizim şu anda bir yol haritamız oluştu. Türkiye'nin nasıl 2023 hedefi varsa, her şehrin de kendi 2023 hedefi olması lazım. Her şehrin farklı değeri var ve farklı yol haritası olmalı. Biz İlkerleri belirlemeliyiz. Bu ilkelere ulaşacak o yoldaki farklı hedefler yerel yöneticiler ve farklı komisyonlar tarafından konulabilir ama ilkesel duruştan taviz vermemeliyiz. Maalesef, şehirlerin bu hale gelmesindeki asıl neden, bu gibi durumlarda ilkesel bir duruşun sağlanmamasından kaynaklanıyor."

Basın toplantısı, açıklamaların ardından gerçekleşen sohbet ile sonlandı.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy katıldı.