Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti
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Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avusturya'da sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftine ve onları selden kurtaran Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı dün geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Avusturya'da sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftine ve onları selden kurtaran Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı dün geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ülkenin Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtarmıştı. Olayın sonrasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, çiftin Eisenmann tarafından kurtarılma anına dair görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Kıran, 'Salzburg bölgesindeki sel felaketinde suya kapılan Ordu'lu hemşehrimiz Salih Karaarslan ve eşi Ayşe Karaarslan Avusturya'lı komşuları tarafından kurtarıldı. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür durumları iyi' ifadelerini kullandı. Kıran, Alexander Eisenmann'a en kalbi şükranlarını sunarak, 'Alexander Bey'in insani sorumluluk bilinciyle gösterdiği kahramanlık takdire şayan' dedi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, çifti kurtaran Eisenmann ile görüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, 'Yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının arttığı bu dönemde ortaya koyduğu cesaret ve insanlığı için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün, Bakan Çavuşoğlu adına Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı selde kurtulan aileye ve kurtaran Alexander Eisenmann'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve çiçek buketi takdim etti. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun Eisenmann ve ailesini Türkiye'ye davet ettiği ifade edildi.

Salih Karaaslan ise dehşet anlarını DHA muhabirine şöyle anlattı. Cumartesi günü 8 buçuk civarında mutfağa geçerken bahçe kapısından su geldiğini görünce eşimi su bastığı konusunda uyardım. Bahçede bulunan arabayı yukarı çıkarttım, geri geldim. Eşimi aldım dışarıya kendimizi zor attık. Yukarıdan gelen akıntıyı görünce hem nehir yatağı taştı, üç araba doldu nehir yatağına, buradan da gelince orta yerde suya sıkıştık. Tercih yapmamız gerekiyordu. Kimse yardıma gelmeyince ya burada kalacaktık ya da karşıya geçecektik. Burada kalsak zaten beş dakika sonra su seviyesi 1,5 metreye yaklaştı. Bizi zaten alıp götürecekti. Tabi çok mutluyuz. Hayatımız kurtuldu. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti
Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti
Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti
Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti
Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti
Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Karaaslan çiftine ve onları kurtaran Eisenmann'a geçmiş olsun ziyareti - Haberler
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