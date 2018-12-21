Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var. Ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık." dedi.

Karaaslan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu başkanlığında il yöneticilerinden ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan heyeti kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin ardından kabul edilen "Çevre Kanunu" ile ilgili teşekkürlerini heyete ileten Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu'nun kendi meslektaşları için yaptığı çalışmaların örnek olmasını dileyerek, "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık." diye konuştu.

AK Parti olarak "Çevre de bizim işimiz" diyerek atılması gereken adımları atmakla mükellef olduklarını belirten Karaaslan, bununla ilgili Çevre Kanunu başta olmak üzere önemli değişiklikler yaptıklarını, somut adımlar attıklarını anlattı.

Karaaslan, "Siyasi bir tartışma, günlük siyasetin malzemesi olmaktan bu işi çıkarıp, gerçekten ciddi anlamda bu işi sahiplendik. Bununla ilgili önemli projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'ne işaret eden Karaaslan, "Bunu sadece çevreyi koruyalım, doğaya sahip çıkalım formatından ziyade Türkiye ekonomisi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğinin farkındayız." diye konuştu.

Cebeci Stadyumu, millet parkı olacak

Kabulde hazır bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Çevre Kanunu'nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla strateji toplantısında da bulunuyoruz. Çevreyi, yeşili ön plana çıkaran projeler Ankara'ya sunulacak. Başkan adayımız da bu konuda son derece duyarlı." dedi.

Cebeci Stadyumu'nun millet parkı haline geleceğini açıklayan Ceylan, "Cebeci Stadyumu'nun bulunduğu yer Ankara'da binaların yoğun olduğu bir yer. İnşallah millet parkı olacak. Ankara'da çok sayıda millet parkı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu da Çevre Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesi sürecine ilişkin, "Meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının siyasetçilerle kurduğu ilkeli diyalogların ne kadar değerli olduğunu kamuoyuna gösterdi." dedi.

Kabul sonunda Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Karaaslan'a çiçek takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA