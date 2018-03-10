Karaaslan: "Ben Siyaseti Erdoğan'dan Öğrendim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, siyaseti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiğini söyledi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde yapıldı. STK ile kahvaltıda buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Terör örgütlerine karşı sınırlarımızın ötesinde ülkemizin güvenliği için çok önemli bir mücadele verilmekte. Terör örgütlerine karşı yalnızız. Maalesef tarihin birçok döneminde olduğu gibi yalnızız. Hem de terör gibi bir bela ile şu anda mücadele eden tek ülke Türkiye olarak hakikaten yalnızız. Ama çok güçlüyüz. Bir aradayız, omuz omuzayız. Birbirimizden aldığımız güçle hamdolsun millet neymiş dünyaya göstermekteyiz" dedi.

Kahvaltı sonrasında Siyaset Akademisi programında konuşan Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve kadınlara verdiği önemin o hassasiyetin o gün için gençlik kollarından 2 üyeyi henüz yaşımız gençken gençlik kollarından alıp 50 kişilik AK Parti'nin en üst düzey karar mekanizması olan Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine getirmesidir. Kendimi hep çok şanslı görüyorum ve hakikaten şükrediyorum. Türkiye'nin en önemli meselelerinin konuşulduğu bu ekibin 13 yıl olacak herhalde, 7 dönemdir Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçilerek göreve devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karaaslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Genç yaşta başladım ama gençlere sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gençlere, genç beyinlere, genç fikirlere, genç vizyonlara ne kadar kıymet verdiğini birçok kez somut olarak görmüş ve artık genç olmayan birisiyim karşınızda. Bugün gençlik kollarında yetişmiş olmak benim için çok önemli ve hala kendimi aslında oraya ait hissediyorum. Benim meselem şehir. Ben şehirle ilgili çalışıyorum. Şehirlerle ilgili düşünüyorum. Hem aldığım eğitim hem de siyasette bugüne kadar edindiğim tecrübenin bir kısmını bugüne aktarma fırsatını buldum. Ben siyaseti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendim. Ben çok genç yaşta hamdolsun onun yanında yetişerek siyasetin Türkiye meselelerinin, Türkiye'nin içinde geçtiği en zor dönemlerde o masanın etrafındaki 50 kişiden biri olarak o büyük tecrübeyi hala edinmeye devam ederken -çünkü bu süreç bitmez bir süreç- aynı zamanda edindiğim tecrübeyi aktarmayı çok önemsiyorum."

Konuşmaların ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan Karaaslan daha sonra kentten ayrıldı.

Programa, AK Parti Milletvekili Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, partililer ve MHP'liler katıldı. - ÇANKIRI