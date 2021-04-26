Karaarslan; "Biden'ın yaptığı açıklamayı reddediyoruz"
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Karaarslan; "Biden'ın yaptığı açıklamayı reddediyoruz"

Karaarslan; 'Biden'ın yaptığı açıklamayı reddediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını kınadı.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını kınadı. Karaarslan, "ABD Başkanı'nın sorumsuzca, tarihi gerçeklerden uzak, ülkemizi küçük düşürme maksadı taşıdığı net olan, siyasi çıkarları gözeterek yaptığı açıklamayı reddediyoruz" dedi.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan tarafından yapılan açıklamada Biden'ın açıklamaları reddedilerek şu ifadelere yer verildi; "Bu açıklama milletimize atılan bir iftiradan öteye gidememektedir. Öte yandan ABD iç siyasetinin dinamikleri uğruna tarihi gerçekler değiştirilemez, saptırılamaz. Biliyoruz ki Türkiye, dün olduğu gibi bugün de gerekli cevabı en doğru şekilde verecek, tarihinden ve gerçeklerden aldığı güçle kararlı duruşunu sergileyecektir. Tarihi yeniden yazmak adına yapılan popülist ve emperyalizmin kaynağından gelen açıklamalar, hata olmaktan öteye gidemez. Bizler, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyor; kelimelere değil bir arada yaşayabilme kültürüne inanıyor, ilgili açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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