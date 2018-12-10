Karaağaçlı da Şehir Merkezi Gibi Olacak

Çalışmalar tamamlandığında Karaağaçlı Mahallesi de şehir merkezi gibi olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile hem köyden hem de beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı altyapılarla tanıştırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde tamamlanan 18 kilometrelik kanalizasyon hattı işinin ardından kilit parke taş döşeme çalışmasında yarıya gelindi. Mahallede ayrıca, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bir kilometre yağmursuyu hattı döşenerek yağışlı havalara karşı önlem alındı.

"CENGİZ BAŞKANIMIZIN BAŞARACAĞINA İNANIYORDUK"

Mahalle Muhtarı Cemil Kavkas, "Altyapısı olmayan mahallemize sağlıklı ve kullanışlı bir altyapı kazandıran MASKİ yetkilileri şimdi de mahallemizde üstyapı çalışmalarını yarıladı. Kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandığında mahallemizi biz bile tanımakta zorluk çekeceğiz. Çalışmalardan mahalleli olarak çok memnunuz. Cengiz Başkanımızın başaracağına inanıyorduk. Bundan sonra da her şey daha güzel olacak. Hizmetleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ediyor, mahallem adına selamlarımızı iletiyoruz" dedi.