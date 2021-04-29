Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenleme çalışması başlatıldı

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turizm noktalarından olan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken alanda imaj ve tanınma çalışmaları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, üniversitelerin yaşayan yapılar olduğunu ve ulaşılabilirliğinin önem arz ettiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında Lozan Anıtı, Tarihi Tren Garı ve çeşitli sanat müzelerine ev sahipliği yapan yerleşkenin sahip olduğu sosyal, doğal, kültürel, tarihsel değerlerin kendine has özelliklerinin korunarak ön plana çıkarıldığını aktaran İşçimen, "Geçtiğimiz yıllarda Osmanlı şerbet kültürü ve geleneksel lezzetlerini gün yüzüne çıkardığımız 'Şerbet Evi'ne de ev sahipliği yapan Karaağaç Yerleşkesinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tarih, kültür, sanat ve yeşilin iç içe geçtiği bu özel yerleşkemizde farklı özellik ve nitelikleri bünyesinde barındıran Trakya Üniversitesinin sunduğu yaşam deneyimini çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçimen, tüm çalışmaların SKS Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ziraat, peyzaj ve çevre ekibinin yoğun ve özverili emekleri sayesinde hayat bulduğunu belirterek, Gökhan Erginler sorumluluğundaki ekibin her bir üyesine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar