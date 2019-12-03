Karaağaç'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
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Karaağaç'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde yenilikçi anlayışıyla sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların nitelikli ulaşım hizmeti almasını sağlıyor.

03.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:59
Karaağaç'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mahallesi'nde başlattığı beton asfalt serim çalışmasına devam ediyor.

Demet Caddesi'nde yürütülen beton asfalt serim çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yeni ve güvenli yolların yapımına devam edileceğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler
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