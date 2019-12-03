Karaağaç'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde yenilikçi anlayışıyla sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların nitelikli ulaşım hizmeti almasını sağlıyor.
Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Arsuz Karaağaç Mahallesi'nde başlattığı beton asfalt serim çalışmasına devam ediyor.
Demet Caddesi'nde yürütülen beton asfalt serim çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yeni ve güvenli yolların yapımına devam edileceğinin altını çizdi.