Karaağaç Mahallesine güneş enerjisi ile içme suyu MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinin temiz su ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlayacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesine içme suyu ihtiyacını karşılama amacıyla içme suyu kuyusu açtı. Açılan içme suyu kuyusunun mevcut enerji nakil hattına çok uzak olması ve çekilecek hattın maliyetinin yüksek olmasından dolayı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince tesiste Güneş Enerjisi ile enerji sağlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda içme suyu tesisine 45 adet güneş paneli, uzaktan haberleşme, güvenlik kamerası, hareket sensörü donanımları takılarak, içme suyu tesisinin güvenli şekilde çalışması sağlandı. Yapılan çalışma ile hem tasarruf sağlanırken, hem de Karaağaç Mahallesinin içme suyu ihtiyacı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Güneş panelleri ile çalışan su pompalama sistemi, kuyudan aldığı temiz suyu doğrudan mahallenin içme suyu deposuna yönlendiriyor.

"Akılcı çözümler ile mahallem susuz kalmadı"

Karaağaç Mahalle Muhtarı Davut Parlak, "Mahallem için çok önemli bir hizmet oldu. MASKİ ekipleri, akılcı çözümler ile mahallemi susuz bırakmadı. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İçme Suyu Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ve emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler