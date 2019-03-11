Karaağaç Göleti'nde Doğa Severler İçin Kamp Alanı Oluşturacağız"

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, Karaağaç Göleti cevresinde doğa severler için kamp alanı oluşturacaklarını bildirdi.

Çakın, yaptığı yazılı açıklamada Karaağaç Göleti'ne özgü proje geliştirdiklerini, göreve gelmeleri halinde bölgenin doğa severler için cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

Göletin bakımsızlık yüzünden beklenen ilgiyi görmediğini savunan Çakın, hafta sonları kamp yapmak isteyen vatandaşlar için bölgede sosyal tesisleri olan ve güvenlik açısından tüm tedbirlerin alındığı kamp alanı oluşturacaklarını vurguladı.

Karaağaç Göleti'nin doğa ve sağlık turizmi potansiyelinin bu sayede ortaya çıkacağına inandığını ifade eden Çakın, bölgenin yeniden kentin önemli yaşam alanları arasına gireceğini belirtti.

"Karaağaç Göleti Rekreasyon Alanı" projesiyle ilgili bilgi veren Çakın, şunları kaydetti:

"Proje, kentte kamp yapmak isteyen, fakat aydınlatma, güvenlik ve tesis problemleri nedeniyle çekincesi olan vatandaşlar için yeni bir alternatif olacak. Karaağaç Göleti'ne dinlenmek, balık tutmak, piknik yapmak ve ailece zaman geçirmek için gitmek isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda bu projeyi hazırladık. Projeyle piknik ve dinlenme alanları, sosyal tesis, bisiklet yolu, olta balıkçılığı ve seyir teraslarının yer alacağını alanlar oluşturulacak. Ayrıca ailece kamp yapmak isteyenler için ilimizde uygun bir alan yok ve bu konuda bir ilke de imza atacağız. Hafta sonları kent merkezinde sıkılanlar, burada oluşturacağımız alanda çadırlarını kuracaklar ve ekstra bir maliyet olmadan doğayla iç içe bir hafta sonu tatili imkanı bulacaklar."

Proje hayata geçirilirken doğal yapının konucağını bildiren Çakın, "Tüm bu çalışmaları yaparken, bölgemizin doğasını bozmayacağız. Ayrıca termal kaynaklara yakın olan bu bölgemize bu konuda termal bir merkez inşa edeceğiz ve bu sayede sağlık turizminin önü açılacak. Buradaki doğal güzellik ve bol oksijenin tanıtımını yaparak, ilimize daha turist çekeceğiz. Söz konusu projeyle yeni iş imkanları da kendiliğinden ortaya çıkacak. Burada, hizmet verecek personel, güvenlik görevlileri, işletmeciler ve onların oluşturacağı istihdam ile bir çok vatandaşımız evine ekmek götürecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA