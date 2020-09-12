Karaada nerede? Karaada haritadaki yeri neresi? Karaada hangi ilde bulunuyor?
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Karaada nerede? Karaada haritadaki yeri neresi? Karaada hangi ilde bulunuyor?

Ege Denizi içerisinde bulunan Karaada'nın haritadaki konumu çok merak ediliyor. Gündeme gelen adalardan birisi olan Karaada hangi şehirde bulunuyor, nerede yer alıyor, hangi şehire bağlı?

Karaada nerede? Karaada haritadaki yeri neresi? Karaada hangi ilde bulunuyor?
12.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:09

Türkiye'nin Muğla ilinde yer alan Karaada'nın haritadaki konumu araştırılıyor. Peki Karaada nerede, hangi ile ait, tarihçesi nedir? Ada hakkındaki tüm bilgiler yazımızda.

KARAADA NEREDE?

Karaada, Ege Denizi'nde, Bodrum Körfezi içinde bulunan küçük bir adadır. Yat turlarının bilinen bir durağı ve popüler bir turizm bölgesidir. Orta Çağ'a kadar Arkos adı ile Yunanlar tarafından yönetilen ada, daha sonra Bodrum ile birlikte Rodos Şövalyelerince alınmıştır. XVI. yüzyılda Osmanlı güçleri adayı çevresi ile birlikte ele geçirmiştir. 1919 yılında uluslararası anlaşmalar gereğince İtalya'ya bırakılan ada, 1932 Türkiye-İtalya Sözleşmesi uyarınca Türkiye'ye yeniden verilmiştir.

KARAADA HARİTADAKİ YERİ NERESİDİR?

Karaada Muğla ilinde yer alan bir adadır. Muğla'nın Bodrum ilçesinin alt tarafında yer almaktadır.

Karaada nerede? Karaada haritadaki yeri neresi? Karaada hangi ilde bulunuyor?

Türkiye üzerinden görünümü yukarıdaki gibidir.

Karaada nerede? Karaada haritadaki yeri neresi? Karaada hangi ilde bulunuyor?

Aynı şekilde adanın yakından görüntüsü ise yukarıdaki gibidir.

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