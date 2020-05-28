Kara yolunun kenarı karpuz tarlasına döndü
Gaziantep D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyon devrildi.
28.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:25
Gaziantep D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyon devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken karpuzlar yol kenarına savruldu.
Kaza, Nizip ilçesi D-400 kar ayolu Keferbostan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyir eden 03 HH 752 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonda bulunan karpuzlar yol kenarına savrulurken, kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.
(İHA)
Kaynak: İHA