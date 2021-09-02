Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı
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Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı

Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki gündür ana yolda ve kaldırımda yürüyen başıboş atlar ekipler tarafından yakalandıBursa'nın muhtelif bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor.

Bursa'da iki gündür ana yolda ve kaldırımda yürüyen başıboş atlar ekipler tarafından yakalandı

Bursa'nın muhtelif bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor. Sahipsiz atların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, tehlike arz eden atları yakalayarak barınağa götürdü. Ana yollara çıkarak yoğun trafikte araçlar arasında yürüyen ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen atların yakalandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - BURSA

Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı
Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı
Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı
Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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