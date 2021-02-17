Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi
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Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi

17.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:34
Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi

BİNGÖL'de, araç çarpması sonucu yaralandığı sanılan ve kara yolunda bulunan kurt, belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

BİNGÖL'de, araç çarpması sonucu yaralandığı sanılan ve kara yolunda bulunan kurt, belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. 

Genç ilçesinde, kara yolunda yatan yaralı kurdu görenler, Genç İçin Bir Saat Derneği üyesi Aydın Tutkal'a durumu bildirdi. Kurdun bulunduğu yola giden Tutkal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma, güvenlik önlemi alırken, yaralı kurt da DKMP ekiplerince Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Aydın Tutkal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kurda, sabaha karşı aracın çarptığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bize gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Ekiplere haber verdik. Gerekli tedavisi için ekiplere teslim ettik" dedi.

 


Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi
Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi
Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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