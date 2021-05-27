Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga

Diyarbakır kara yolunda, araçların geçişine rağmen 10 kişi, ellerindeki sopalar ile birbirlerine saldırdı.

Diyarbakır kara yolunda, araçların geçişine rağmen 10 kişi, ellerindeki sopalar ile birbirlerine saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamarasına yansıdı.

Bingöl- Diyarbakır kara yolunda, sabah saatlerinde 10 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Sanayi bölgesi mevkisinde tehlikeye rağmen yola çıkanlar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl