Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
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Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga

Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl - Haberler | Güncel

Diyarbakır kara yolunda, araçların geçişine rağmen 10 kişi, ellerindeki sopalar ile birbirlerine saldırdı.

Diyarbakır kara yolunda, araçların geçişine rağmen 10 kişi, ellerindeki sopalar ile birbirlerine saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamarasına yansıdı. 

Bingöl- Diyarbakır kara yolunda, sabah saatlerinde 10 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Sanayi bölgesi mevkisinde tehlikeye rağmen yola çıkanlar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl

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