Kara yolunda ölümüne yolculuk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kara yolunda ölümüne yolculuk

Muğla'da Köyceğiz-Ortaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti.

Kara yolunda ölümüne yolculuk
05.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:19

Muğla'da Köyceğiz-Ortaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti.

Hareket halindeki bisiklet sürücüsü rampa çıkışı Ortaca istikametine seyreden kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Bisiklet sürücüsü ardından bu defa adeta ölüme davetiye çıkarırcasına rampa çıkışı bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde seyretti.

Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Fethiye-Göcek yolu Ortaca yolundayım. Ondan sonra niye bisikletlilere yol vermiyorsunuz oluyor. Ortaca yolu güvenli taşımacılık mı diyeyim, güvenli ölüm mü diyeyim bilemedim. Yorum sizin. Ben de ağır vasıtayım ve ağır ağır çıkıyorum. Halen devam ediyor. Yaptığı hareket bak. Tek teker yapıyor bir de yolun kenarında" diyerek serzenişte bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Mauricio Lemos Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Kara yolunda ölümüne yolculuk - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:22:49. #1.14#
title