Kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti

Kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Adapazarı D-650 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı fark eden vatandaşlar, durumu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'ndaki ekiplere bildirdi.

Yenice Mahallesi mevkisine gelen trafik ekipleri, ezileme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı.

Trafik polisinin kaplumbağaya yardım ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Son dakika haber: Eski kayınbiraderi ile eşini silahla yaralayan kişinin intihar ettiği öne sürüldü
Son dakika haber: Eski kayınbiraderi ile eşini silahla yaralayan kişinin intihar ettiği öne sürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Diego Ali Tandoğan Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 09:22:05. #1.15#

title