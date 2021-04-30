Kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Adapazarı D-650 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı fark eden vatandaşlar, durumu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'ndaki ekiplere bildirdi.
Yenice Mahallesi mevkisine gelen trafik ekipleri, ezileme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı.
Trafik polisinin kaplumbağaya yardım ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş