Kara Yolunda Define Aradılar

Bursa'nın İznik ilçesinde kara yolunda resmi izinle define kazısı yapıldı.



Boyalıca Mahallesi'nde resmi izinle define kazısı yapıldı. Orhangazi kara yolu Congu mevkiinde bir gün boyunca kepçeyle kazı yapıldı. İsmi açıklanmayan bir kişinin resmi başvurusunun ardından A.K'ye ait zeytin tarlası ile kara yolu sınırında dozer ile define arandı. Müze yetkililerinin kontrolünde yapılan kazı tam 4 saat sürdü. Define aranan bölgede 4-5 metre derinliğe kadar inildi. Ancak defineye rastlanamadı. Kazı alanının daha sonra Karayolları ekiplerince üzeri kapatıldı. - BURSA