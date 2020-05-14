Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi
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Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu.

14.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu.

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi.

Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.

Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 626-700 kilometre arası 175 lira, 701-800 kilometre arası 200 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak.

Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek.

Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Tebliğe göre 31 Temmuz'a kadar yol mesafesine göre uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

YOL MESAFESİTARİFEYOL MESAFESİTARİFE
(KM)(TL)(KM)(TL)
101-115100701-800200
116-130105801-900225
131-150110901-1000250
151-1751151001-1100275
176-2001201101-1200300
201-2501301201-1300325
251-3001401301-1400350
301-3501501401-1500375
351-4001551501-1625400
401-4751601626-1750425
476-5501651751-1875450
551-6251701876-2000475
626-7001752001 ve üzeri500
- Terminallerde otopark ücretlerine tavan fiyat

Öte yandan Bakanlığın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere

ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler de belirlendi.

Tavan ücret tarifeleri 31 Temmuz 2020 tarihine kadar KDV dahil olarak uygulanacak.

Bu tarifelerde en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınacak.

Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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