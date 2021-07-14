Kara yolu yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi belirlendi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret tarifesi belirlendi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, 101 kilometre ile 2000 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ile 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde uygulanan yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrası şehirler arası seyahatlerde artış yaşandığı ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu yönünde şikayetlerin geldiği belirtildi. Bunun üzerine kara yolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi çalışması yapıldığı belirtilerek, "Yolcu sayılarındaki bu artışı fırsat bilenlerin fahiş bilet fiyatlarıyla haksız kazanç sağlamalarını engellemek ve yolcuları korumak amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere 3 ay süreyle geçerli olacak tavan ücret tarifesi belirlendi. Tarife Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" denildi.Ücret tarifesinin kilometre esasına göre belirlendiği, firmaların tavan ücret tarifesinden daha düşük ücretlerle taşıma yapmalarının mümkün olduğu kaydedildi. Buna göre, 101 kilometre ile 2000 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ile 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı