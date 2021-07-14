Kara yolu yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yolu yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi belirlendi

Kara yolu yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi belirlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret tarifesi belirlendi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, 101 kilometre ile 2000 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ile 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde uygulanan yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrası şehirler arası seyahatlerde artış yaşandığı ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu yönünde şikayetlerin geldiği belirtildi. Bunun üzerine kara yolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi çalışması yapıldığı belirtilerek, "Yolcu sayılarındaki bu artışı fırsat bilenlerin fahiş bilet fiyatlarıyla haksız kazanç sağlamalarını engellemek ve yolcuları korumak amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere 3 ay süreyle geçerli olacak tavan ücret tarifesi belirlendi. Tarife Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" denildi.Ücret tarifesinin kilometre esasına göre belirlendiği, firmaların tavan ücret tarifesinden daha düşük ücretlerle taşıma yapmalarının mümkün olduğu kaydedildi. Buna göre, 101 kilometre ile 2000 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ile 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Petek Dinçöz Melisa Döngel
Spor Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yolu yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:23:57. #1.15#

title