Kara yolu ulaştırma hizmetleri faaliyetlerinin denetim esasları belirlendi
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Kara yolu ulaştırma hizmetleri faaliyetlerinin denetim esasları belirlendi

Kara yolu ulaştırma hizmetleri faaliyetlerinin denetim esasları belirlendi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Kara yoluyla yapılan ulaştırma hizmetleri alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerin denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kara yoluyla yapılan ulaştırma hizmetleri alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerin denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik ile kara yoluyla yapılan ulaştırma hizmetleri alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerin denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak personelin nitelik, görev yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri düzenledi.

Kara yolunda denetimler, sabit denetim istasyonlarında, seyyar olarak ve sınır kapılarında yapılacak.

İşletmelerdeki denetimler ise "gerçek/tüzel kişilere ait işletmelerdeki", "araç muayene istasyonlarının işletme denetimi", "muayene merkezlerinin işletme denetimi" olarak sınıflandırıldı.

Fiziki yer ve mekan uygunluk denetimleri ile elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimler de gerçekleştirilecek.

Denetimlerde gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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