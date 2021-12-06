Kara yolu kenarında bulduğu kazı besleyerek doğaya bıraktı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde bir kişi, kara yolu kenarında bulduğu kazı, bakımını yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Erol Çıplakkılıç, AA muhabirine, aracıyla Hopa- Arhavi kara yolunda seyir halindeyken yol kenarında gördüğü kazın yaralı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Şiddetli yağışa rağmen aracından inerek üzerindeki ceketini çıkartıp kaza sardığını anlatan Çıplakkılıç, şunları kaydetti:

"Bitkin haldeki kazı aracıma aldım, klimayı açarak bir süre ısıttım. Daha sonra eve götürüp süt ve ekmekle karnını doyurdum. Vücudunu kontrol ettim, herhangi bir yarası yoktu. Muhtemelen hava çok yağışlı olduğu için yorgunluktan yola inmişti. Evde yaklaşık 2 saatlik bir bakımın ardından hayvan kendine geldi ve dışarı çıkarttım, ait olduğu doğaya saldım."

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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