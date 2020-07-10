Kara yollarında maket/model trafik polisi dönemi
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Kara yollarında maket/model trafik polisi dönemi

Kazaların yoğun yaşandığı yerler başta olmak üzere kara yollarına yerleştirilen maket trafik polisleriyle sürücüler üzerindeki denetim hissi artırılacak ve trafik güvenliği üst düzeye taşınacak.

Kara yollarında maket/model trafik polisi dönemi
10.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:36

Kazaların yoğun yaşandığı yerler başta olmak üzere kara yollarına yerleştirilen maket trafik polisleriyle sürücüler üzerindeki denetim hissi artırılacak ve trafik güvenliği üst düzeye taşınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kara yollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2017'den itibaren polis bölgesinde 420, jandarma bölgesinde ise 347 olmak üzere 767 maket/model ekip aracı, kural ihlalleri ve trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda yol kenarlarına yerleştirildi.

Maket araçların trafik güvenliğine katkısını ölçmek amacıyla yerleştirildikleri noktalar ve yakın çevresinde meydana gelen kazaların analizleri yapıldı. Analizlerde, maket araçların olduğu bölgelerdeki ölümlü trafik kazalarının yüzde 23 azaldığı saptandı.

Sonuçtan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, uygulamanın ikinci adımı olarak polis bölgesindeki maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisi yerleştirilmeye başlandı.

Uygulamayla trafikte sürücülerin dikkatlerinin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

"En etkili ve caydırıcı trafik denetimi ..."

EGM Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, AA muhabirine, en etkili ve caydırıcı trafik denetiminin, resmi personelin, kara yolu üzerinde görünür olması, sürücülerin durdurulup yaptıkları kural ihlalleriyle ilgili bilgilendirilmesi ve ihlallere ilişkin idari yaptırımın uygulamasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sürücülerin polis ekiplerini denetim yaptığı esnada görmesinin trafik güvenliğine olumlu katkı sağladığını belirten Saraç, sürücüler üzerinde yoğun ve etkin denetim yapıldığı hissi oluşturmak amacıyla yol kenarlarına bir süre önce maket trafik polisi araçları yerleştirildiğini anımsattı.

Maket trafik polisleri ilk etapta 350 noktaya yerleştiriliyor

Saraç, "72 ilimizde 350 noktada maket trafik polisleri ve araçları özellikle gece vakitlerinde araç hızının azaltılması ve sürücülerin daha dikkatli olması için bizim gibi yol kenarlarında görünür olacaklar. Amacımız, görünürlüğü, sürücülerin daha fazla dikkat etmesini ve trafik güvenliğini üst düzeye taşımak." diye konuştu.

Uygulamanın etkisini anlık ölçebildiklerine dikkati çeken Saraç, araç sürücülerinin, maketleri gördüklerinde yavaşladıklarının belirlendiğini dile getirdi.

Saraç, önceliklerinin gerçek trafik polisleriyle denetim yapmak olduğunu, maketlerin trafik kural ihlalleri ve kazalarının yoğun olduğu yerlere yerleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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