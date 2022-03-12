Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Datça- Marmaris yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42, Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan sebebiyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.