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Kara yollarında durum

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ÇANKIRI (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolundaki (Soğanlı Geçidi mevkisi) heyelan nedeniyle 48-65. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometreleri Taşucu-Ovacık güzergahında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

Çankırı, Edirne, Uşak, Güncel, Haberler

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