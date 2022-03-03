Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
TAŞOVA, AMASYA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı Alibeyköy yönü kavşak çıkış kolunda, drenaj sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22.00- 06.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidilecek.
Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 8-10, Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.