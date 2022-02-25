GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize yolunun 4. kilometresinde yaya üst geçidinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla 23.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı- Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki Amasra Tünelindeki elektrik-elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra arasındaki eski yol üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.