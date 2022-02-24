GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı Alibeyköy yönü kavşak çıkış kolunda, drenaj sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. 22.00-06.00 saatlerindeki çalışmalar esnasında şerit kapatılarak, trafiğin kesintiye uğramaması sağlanacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla- Güzelbahçe kesimi İzmir istikametinde sağ ve orta şeritler bakım çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar sırasında trafik akışı sol şeritten gerçekleştirilecek.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Trafik güvenliği sebebiyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde (Taşucu-Ovacık kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerindeki tünellerde ve güzergahlarda yapılacak temizlik, elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun Phasilis Geçişi'ndeki tünel inşaatı ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 38-40. kilometrelerde Kumluca, 40-41 ve 43-44. kilometrelerde ise Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Orhangazi-İznik yolunun 0-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde diğer taşıtların azami saatte 30 kilometre hızla kontrollü geçişi sağlanıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.