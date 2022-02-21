GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehirdeki sanayi içinden devam ediyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerinde fore kazık çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.