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Kara yollarında durum

AA, Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerindeki Kuruçay Köprüsü'nde yürütülen çalışma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım sanayi içinden sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 4. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

TEM Otoyolu, Orhangazi, Ulucak, İzmir, Ekonomi, Haberler

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